اونلاين | رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

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بث مباشر kora star لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز الأحد 19 يناير Live.

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yalla kora ، ويستقبل ستاد السلام مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأهلي للفوز ومواصلة تعزيز صدارته للدوري المصري والإقتراب من حصد اللقب.

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Cool kora تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة والنصف بتوقيت جريتنش، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.