اونلاين | live| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر كورة لايف yalla-shoot هدف صلاح "الشوط الثاني"

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Yalla kora، تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق رؤوف خليف، ولمتابعة بث القناة على شبكة الإنترنت يكون عبر التطبيق bein connect بجودة عالية.

Kora online تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت دبي.

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