اونلاين | كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

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جول كورة تابع البث الحي المباشر لمواجهة النادي الاهلي مع فريق المقاولون العرب والتي ستقام اليوم الأحد على ملعب السلام الدولي KOORAHD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA LIVE ويرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز على ذئاب الجبل.

يلا شوت بلس وستقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق المقاولون العرب في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA ONLINE.

وكان قد استقر رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على قائمة فريقه لتلك المواجهة، وجاءت القائمة كالتالي YALA KOORA :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

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خط الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة» – أليو ديانج – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو – حسين الشحات – محمود عبدالمنعم «كهربا».

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن.

كورة ستار ويرغب النادي الاهلي في تحقيق المزيد من الانتصارات في بطولة الدوري العام خاصة بعد عدم تعثره حتى الآن في البطولة وتحقيق 11 فوز متتالي بدون تعادل أو هزيمة YALA KOORA، وتعد مباراة المقاولون العرب هي الأصعب للفريق الأحمر حيث يقدم ذئاب الجبل موسما مميزا ويحل في المركز الثاني بجدول الترتيب COOL KOORA.