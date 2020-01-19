اونلاين | "الشوط الثاني" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم| Liverpool vs United - Preview, Live Match 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشوط الثاني" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم| Liverpool vs United - Preview, Live Match 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ليفربول على ملعبه أنفيلد نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا لجدول ترتيب البطولة برصيد 61 بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، مع امتلاكه لمباراة مؤجلة.

في المقابل، يصارع مانشستر يونايتد على دخول المربع الذهبي واحتلال مركز مؤهل لدوري الأبطال، في ظل تواجده حاليًا في المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشليسي.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

ويأمل الشياطين الحمر في استمرار النتائج الإيجابية للفريق في المباراتين الأخيرتين واللتان فاز فيهما على نورويتش سيتي برباعية نظيفة في الدوري وعلى وولفرهامبتون بهدف نظيف في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن مهمته ستكون في غاية الصعوبة في ظل سلسلة انتصارات ليفربول المستمرة في البريميرليج منذ تعادل الفريقان في مباراة الدور الأول، إذ لم يتعرض الريدز للهزيمة حتى الآن في البطولة خلال 21 مباراة، فاز منهم بـ 20 وتعادل فقط أمام اليونايتد.

وقد يواجه مانشستر يونايتد أزمة في خط هجومه في حال غياب هداف الفريق ماركوس راشفورد بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون الأخيرة.

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أن السيناريو الأقرب سيكون إشراك النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لليونايتد، للنجم الشاب مايسون جرينوود في المقدمة في محل «راشفورد» بجانب كل من أنطوني مارسيال ودانيال جيمس.

وفي المقابل، يدخل ليفربول اللقاء متسلحًا بثلاثي هجومه الخطير المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، وكذلك صخرة دفاعه فيرجيل فان دايك وحارسه الأمين أليسون بيكر.