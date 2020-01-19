اونلاين | هدف صلاح watch live | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت plus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف صلاح watch live | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت plus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

(26) - محمد صلاح ينطلق سريعاً على الجهة اليسرى لدفاع يونايتد ويمرّر لفيرمينو الذي أخطأ في التسجيل.

(24) - فان دايك يرتكب خطأ على دي خيا، لكن الحكم ييطلب استمرار اللعب لتصل الكرة إلى فيرمينو الذي سجل الهدف الثاني غير أن لاعبي يونايتد طالبو بالرجوع لتقنية الـ VAR التي أثبتت وجود خطأ ضد مدافع ليفربول وألغي الهدف.

(20) - ليفربول يبسط سيطرته على المباراة ومانشستر يونايتد عاجز على الخروج بالكرة من مناطقه.

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(14) - فان دايك يرتقي فوق الجميع ويمنح ليفربول هدف التقدم من رأسية قوية ومتقنة عجز دي خيا عن إيقافها.

(9) - رأسية ساديو مانيه تجانب مرمى دي خيا في أول ظهور هجومي حقيقي للفريق المضيف.

- القمة متوازنة ولا أفضلية لأحد الفريقين مع انطلاق المواجهة.