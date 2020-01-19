اونلاين | مشاهد مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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إليكم رابط يوتيوب مشاهدة بث مباشر كورة اكسترا مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بث مباشر اليوم قمة مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، حيث مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون والتي تقام على ملعب "السلام" في واحدة من المواجهات التي تتسم دائمًا بالندية والمتعة والاثارة – تابع بث مباشر مباريات الأهلي متصدر ترتيب الدوري الممتاز مع الوصيف فريق المقاولون في صراع شرس من أجل 3 نقاط جديدة في سباق المسابقة المحلية.

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2020 – توقيت مشاهدة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز موسم 2019 – 2020، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بث مباشر كورة ستار في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًابتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، حيث ينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة من 11 انتصار متتالي، بينما يحتل فريق المقاولون المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

شاهد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب مباشرة في الدوري المصري| موعد مشاهدة مباراة الأهلي اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا عبر قناة أون سبورت الفضائية على القمر الصناعي نايلسات على تردد 10853 أفقي، كما تذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت على تردد 11449 أفقي، وتذاع المباراة ايضا عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري، ويوفر الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر مباراة الأهلي بدون تقطيع على رابط كورة ستار.

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