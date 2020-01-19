اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولين مباشر on sport| يلا شوت رابط ماتش الأهلي yallakora| نتيجة مباراة الاهلي اليوم kora live

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مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري العام يخوض النادي الأهلي مباراة هامة أمام المقاولون العرب مساء اليوم، الأحد، في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل المباراة وفي رصيده 33 نقطة من 11 مباراة ليتربع بهم على صدارة ترتيب المسابقة، بينما يحل المقاولون ثانيًا برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.

وتعد المباراة من ضمن المواجهات الحاسمة في صدارة ترتيب الموسم الجاري من الدوري المصري، في ظل ما يقدمه المقاولون من نتائج مميزة تضعه في الوصافة.

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الأهلي يهدف من مباراة اليوم لتحقيق انتصارًا يبعده عن أقرب منافسيه، ويقربه خطوة جديدة في مشواره نحو التتويج باللقب المحلي.

أما المقاولون فيريد تعطيل القطار الأحمر الذي حصد 11 انتصارًا في اللقاءات السابقة، من أجل تهديد صدارته والاستمرار في المنافسة على اللقب.

هدف المقاولون من تعطيل الأهلي لا يكمن في محاولته التواجد في الصدارة فقط، ولكنه يريد أيضًا الابتعاد عن الزمالك الذي يحل ثالثًا برصيد 24 نقطة من 12 مباراة.