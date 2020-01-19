شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل أول هدف له فى مرمى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تمكن محمد صلاح من تسجيل أول هدف له فى مرمى مانشستر يونايتد بهدف فى الدقيقة 93 من عمر المباراة التي جمعت بينهما
في الجولة الـ23 من الدوري الانجليزي “بريميرليج” التي تقام اليوم الأحد على ستاد آنفيلد.
وشارك محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في خمس مباريات بالبريميرليج، لكنه لم يتمكن من هز شباك خصمه في أي مناسبة.
وتغلب ليفربول على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد سجلهما فان دايك فى الدقيقة 14 ومحمد صلاح فى الدقيقة 93.
وصنع الحارس أليسون كرة هدف صلاح الثاني بعدما لعب له كرة طولية انطلق بها صلاح، صوب المرمى وسجل الهدف المنتظر له ليرفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثاني .
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