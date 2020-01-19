ليفربول يواصل دهس المنافسين ويفوز على اليونايتد بأقدام صلاح 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

عزز محمد صلاح تقدم فريقه على مانشستر يونايتد بهدف ثانى لفريقه، فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "انفليد" فى الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدورى الإنجليزى.



زتقدم ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد، فى الشوط الأول، عن طريق المدافع الهولندى فان دايك، فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، لينتهى الشوط، بتقدم الريدز على الشياطين الحمر بهدف دون رد، فى الجولة الثالثة والعشرون من بطولة البريميرليج.

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جاء هدف الريدز فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، من كرة رائعة من أرنولد وصلت على رأس فان دايك مدافع ليفربول سددها قوية فى الزاوية اليسرى لمرمى دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:-

"أليسون - أرنولد، جوميز- فان دايك - روبرتسون - تشامبرلين - هندرسون - فينالدوم - محمد صلاح - فيرمينو - مانى".

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة منفرد بصدارة البرميرليج، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 34 محتل به المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى.