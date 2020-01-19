شكرا لقرائتكم خبر

النصر والاتحاد.. قمة ممتاز السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله أمين - جدة تقام اليوم 5 مباريات في الجولة الـ15 للدوري الممتاز لكرة السلة، أقواها مواجهة المتصدر ووصيفه. Advertisements ويلتقي في الرياض على صالة هيئة الرياضة عند الساعة 3.45م، الهلال صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وأحد صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة. وعلى الصالة نفسها يستقبل النصر المتصدر برصيد 26 نقطة، نظيره الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة في أقوى مواجهات الجولة وذلك عند الساعة 5.45 م. ويحل الأنصار ضيفا على الفتح، ويستقبل الوحدة، الأهلي على صالة هيئة الرياضة. ويستضيف أبها، الشروق.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر النصر والاتحاد.. قمة ممتاز السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.