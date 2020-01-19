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الخضراوي ضمن الأفضل بطاولة آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض اختار الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة اللاعب السعودي علي الخضراوي للمشاركة في كأس آسيا لأفضل 16 لاعبا على مستوى القارة (Asia Top 16 championship). وجاء هذا الاختيار نتيجة لما حققه الخضراوي خلال مشاركته مع المنتخب في الموسم الحالي والمستويات المميزة التي قدمها، إذ تعد هذه البطولة من أقوى بطولات القارة لما تضمه من أسماء مميزة في كرة الطاولة الآسيوية.



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