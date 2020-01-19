الهلال يستهدف ضرب النصر بمؤجلة الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
يتطلع الهلال وهو يغلق مبارياته المؤجلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى الانفراد بالصدارة التي يتقاسمها معه نده التقليدي النصر، وتوسيع الفارق النقطي إلى 3 نقاط، وذلك عندما يحل اليوم ضيفا على الفيصلي في ملعبه بمدينة المجمعة الرياضية في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ12.
ويملك الهلال 30 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن النصر، فيما للفيصلي 20 نقطة في المركز التاسع.
وسيرمي الهلال بكل ثقله من أجل العودة إلى الرياض بنقاط المباراة رغم المعاناة البدنية والإصابات وسط لاعبيه، إلا أن الفيصلي يطمح هو الآخر إلى كبح جماح ضيفه من خلال تحقيق انتصار تاريخي هو الأول له في الدوري.
وتأكدت جاهزية ثنائي الهلال سالم الدوسري وجوستافو كويلار للمشاركة اليوم، فيما سيظهر في صفوف الفيصلي لاعبه الجديد جيليرمي أوغستو في الجهة اليسرى.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
- التقيا الأسبوع الماضي بدور الـ16 لكأس الملك وفاز الهلال بركلات الترجيح
- الهلال كسب آخر مبارياته في الدوري أمام الوحدة بنتيجة 3-1
- الفيصلي خسر آخر مبارياته في الدوري أمام الرائد 0-1
- عدد أهداف الفيصلي المسجلة، يقترب من المستقبلة، حيث سجل 14 واستقبل 13 هدفا
- 40 هدفا سجلها الهلال، 20 منها للاعبين جوميز (12) وإدواردو (8) فيما استقبل 14 هدفا
- التقيا في الدوري 17 مرة، كسب الهلال 14 مباراة، وحضر التعادل 3 مرات
- أكبر نتيجة كانت لمصلحة الهلال وانتهت بفوزه 4-0 في دوري 2016
- أكبر نتيجة حققها الفيصلي كانت خلال مواجهة ودية عام 2018 وحسمها 4-1
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