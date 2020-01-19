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الهلال يستهدف ضرب النصر بمؤجلة الفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

يتطلع الهلال وهو يغلق مبارياته المؤجلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى الانفراد بالصدارة التي يتقاسمها معه نده التقليدي النصر، وتوسيع الفارق النقطي إلى 3 نقاط، وذلك عندما يحل اليوم ضيفا على الفيصلي في ملعبه بمدينة المجمعة الرياضية في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ12.

ويملك الهلال 30 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن النصر، فيما للفيصلي 20 نقطة في المركز التاسع.

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وسيرمي الهلال بكل ثقله من أجل العودة إلى الرياض بنقاط المباراة رغم المعاناة البدنية والإصابات وسط لاعبيه، إلا أن الفيصلي يطمح هو الآخر إلى كبح جماح ضيفه من خلال تحقيق انتصار تاريخي هو الأول له في الدوري.

وتأكدت جاهزية ثنائي الهلال سالم الدوسري وجوستافو كويلار للمشاركة اليوم، فيما سيظهر في صفوف الفيصلي لاعبه الجديد جيليرمي أوغستو في الجهة اليسرى.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين