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الشباب يتحفز لتأكيد أحقيته بالتأهل عربيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يحل الشباب اليوم ضيفا على فريق الشرطة العراقي ضمن إياب دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، وذلك على استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

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ويدخل الشباب وهو في وضع مريح بعدما نجح في إنهاء مباراة الذهاب التي استضافها على ملعبه في الرياض فائزا 6-0، مما يصعب مهمة الشرطة العراقي اليوم في ظل اقتراب الشباب بنسبة كبيرة من حجز أول مقعد في الدور نصف النهائي، حيث يخوض اللقاء بفرص كثيرة تصل إلى حد الخسارة بفارق 5 أهداف.

ويلتقي المتأهل في هذه المباراة بالدور نصف النهائي، الفائز من لقاء فريقي أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي، علما بأن مباراة الذهاب التي استضافها الاتحاد في جدة انتهت بالتعادل 1-1.

وكانت الجماهير السعودية تمني النفس بأن يكون لقاء الدور نصف النهائي بين فريقين سعوديين، إلا أن النتيجة التي حققها الاتحاد لا تبدو مطمئنة بعد أن تعددت فرصة أولمبيك آسفي في التأهل.