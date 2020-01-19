شكرا لقرائتكم مفارقة تاريخية تهدي الزمالك بشرى سارة قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد لقاء القمة المؤجل رقم 119 بين الأهلي والزمالك والمؤجل من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 24 فبراير المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان من المفترض أن يقام لقاء القمة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019 ولكن تم تأجيل اللقاء بعد طلب الجهات الأمنية ذلك، ليقام اللقاء خلال شهر فبراير المقبل

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وهنالك مفارقة تاريخية لعشاق القلعة البيضاء، حيث في موسم 1992-1993 كان من المفترض أن تقام مباراة القمة خلال شهر أكتوبر عام 1992، ولكن بسبب زلزال قوي ضرب القاهرة يوم 12 أكتوبر 1992 تم تأجيل اللقاء إلى شهر فبراير 1993 لأسباب أمنية وأقيم في اليوم الخامس من فبراير عام 1993 وفاز الزمالك بهدف نظيف جاء عن طريق مصطفى نجم في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وفي نهاية توج الزمالك بلقب المسابقة للمرة الثامنة في تاريخه برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن آخر مرة فاز الزمالك على الأهلي في الدور الأول من مسابقة الدوري منذ 17 عاما وتحديدا موسم 2003-2004 بهدف جمال حمزة.