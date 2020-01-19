شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على استحداث دورات لتأهيل المدربين الواعدين فنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، علي إستحداث دورات للمدربين الواعدين لتأهيلهم فنيا قبل ممارسة المهنة في الفترة المقبلة.

وكلفت اللجنة جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، بوضع المادة العلمية الخاصة بالدورة التي ستقام على مرحلتين الأولى في شهر فبراير والثانية في شهر مارس المقبلين.

واكد مسئولو اتحاد الكرة أن هذه الدورة لن تكون شرطا للتدريب داخل مصر لأنها تختلف عن الرخصة التدريبية التي ينظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " دوراتها على مدار العام.

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقاً رسمياً مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن اللجنة موجودة لأهداف معينة وهى تطوير كرة القدم المصرية، ونعمل بدون أهداف أو مجاملات لأندية أو أشخاص بعينها، ونعمل للصالح العام، وهو ما ظهر ويظهر منذ تواجدنا فى الجبلاية، وإنهاء العديد من الملفات المهمة فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها لائحة النظام الأساسى، إلى جانب تطوير دورى القسم الثانى، وتطبيق تقنية حكم الفيديو أو الـvar فى الدورى المصرى لتكون أول دولة أفريقية تطبق هذا الأمر.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتاً لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيسا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.