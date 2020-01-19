شكرا لقرائتكم مايوركا يقسو على فالنسيا برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح فريق ريال مايوركا ضيفه فالنسيا 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف مايوركا أنطونيو رايلو في الدقيقة السابعة، وأنتي بوديمير (هدفين) في الدقيقتين 22 و41، وداني رودريجيز في الدقيقة 79، فيما سجل هدف فالنسيا فران توريس في الدقيقة 82.

واضطر فريق فالنسيا للعب بعشرة لاعبين بعد طرد دانيال باريخو في الدقيقة 51.

ورفع ريال مايوركا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد فالنسيا عند 31 نقطة في المركز السابع.