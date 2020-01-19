صلاح يكسر العقدة ويقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

نجح ليفربول في تحقيق الفوز على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين،مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي ليفربول مدافعه فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14، قبل أن يضيف النجم العربي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 93.

وبهدف محمد صلاح، يتمكن الفرعون المصري من إنهاء العقدة بعد خمس مباريات أمام مانشستر يونايتد، حيث لعب نجم ليفربول 4 مباريات في المقابل لم يشارك في مباراة الدور الأول بداعي الإصابة.

ووصل صلاح لهدفه رقم 11 مع ليفربول هذا الموسم، ليتساوى مع زميله السنغالي ساديو ماني في صدارة ترتيب هدافي ليفربول.

وبهذه النتيجة عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

أرنولد، فان دايك، جوميز، روبتسون

ويجنالدوم، هندرسون، شامبرلين

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صلاح، فيرمينو، ماني

فيما دخل مانشستر يونايتد مواجهة ليفربول بتشكيل مكون من:

دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

بيريرا - دانييل جيمس- لوك شاو

أنتوني مارسيال