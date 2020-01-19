ملخص فوز ليفربول على مانشستر يونايتد.. صلاح يحرز هدفا (2-0)

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الأحد 19 يناير 2020
ثأر ليفربول لنفسه اليوم الأحد بتحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل في قمة ملعب “أنفيلد رود”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولعب مانشستر يونايتد 21 مباراة قبل هذه الجولة، وحقق 20 انتصاراً، ونجح مانشستر يونايتد بخطفه منه التعادل الوحيد على ملعب “أولد ترافورد” في مباراة الذهاب، قبل أن يثأر ليفربول منه بالفوز.
وسيطر ليفربول على المباراة بشكلٍ عام، وأهدر عدداً من الفرص المحققة، بجانب إلغاء هدفين له، الأول بسبب خطأ على الهولندي فيرجيل فان دايك، والثاني بسبب التسلل.
وسجل فيرجيل فان دايك هدف ليفربول الأول في المباراة بعد مرور 14 دقيقة على انطلاق القمة، برأسية مميزة بعد تنفيذ زميله الإنجليزي ألكسندر أرنولد ركلة ركنية ناجحة.
وكان مانشستر يونايتد يبحث عن نتيجة التعادل في الدقائق الأخيرة قبل أن يحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليحرز أول هدف له في شباك اليونايتد.
ورفع “الريدز” رصيده إلى النقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 16 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي قبل المباراة المؤجلة لليفربول، و19 نقطة عن ليستر سيتي الثالث، مستغلاً تعثرهما في هذه الجولة.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بـ 34 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي الرابع.
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