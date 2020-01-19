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النصر في أزمة بسبب نجوم الفريق

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إسراء محمد 0 تبليغ

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الأحد 19 يناير 2020

يعيش النصر السعودي حالياً أزمة كبري بسبب دخول ستة لاعيبين من نجوم الفريق إلي الفترة الحرة التي من خلالها يكونوا قادرين على التوقيع لأي ناد في أي لحظة.

وأكدت صحيفة أن هؤلاء اللاعيبين سوف تنتهي عقودهم بنهاية شهر يناير الجاري وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي فريق.

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واللاعيبين هم ثلاثي حراسة المرمي براد جونز، وليد عبدالله، زيد البواردي، و البرازيليين بيتروس و مايكون، و عوض خميس.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير برصيد ثلاثون نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق الأهداف. 

الجدير بالذكر أن مايكون قادماً للعالمي منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة من جالاتا سراي التركي، وسوف ينتهي عقده بنهاية يناير الجاري.

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