شكرا لقرائتكم خبر عن الغرافة القطري يضم الايفواري جوناثان كودجيا والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 أعلن نادي ​الغرافة القطري​ لكرة القدم، تعاقده رسميا مع الايفواري ​جوناثان كودجيا​ لاعب أستون فيلا الإنكليزي لمدة موسمين ونصف الموسم، لتعويض رحيل اللاعب فلاديمير فايس الذي استغنى النادي عن خدماته بالتراضي.

وعقد النادي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التعاقد مع اللاعب في حضور محمود الغزال رئيس جهاز كرة القدم بالنادي وسعد سطام الشمري نائب رئيس جهاز الكرة، الى جانب عدد من اعضاء النادي وجمهور الغرافة . وسيكون جوناثان المحترف الأجنبي الخامس في الغرافة مع الجزائريين سفيان هني وعدلان قديورة والكوري الجنوبي تشول والمكسيكي مورينو.

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