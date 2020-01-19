بايرن ميونيخ ينتفض في الشوط الثاني ويدك شباك هيرتا برلين برباعية

الأحد 19 يناير 2020

ضمن فعاليات الجولة 18 من منافسات ​الدوري الالماني​ "​البوندسليغا​"، حقق فريق ​بايرن ميونيخ​ عودة مميزة بعد العطلة الصيفية حيث تمكن من تحقيق الانتصار العريض برباعية نظيفة امام فريق ​هيرتا برلين​ خارج الديار في اللقاء الذي اقيم على ارض الملعب الأولمبي ببرلين والذي انتهى شوطه الاول سلبياً بين الطرفين.



ففي الشوط الاول تناقل الطرفان الفرص مع افضلية نسبية لكتيبة المدرب فليك الذي حاول تحفيز لاعبيه للتقدم نحو مناطة كتيبة المدرب كلينسمان لكن الطرفان لم ينجحا بتسجيل الاهداف لينتهي الشوط سلبياً.

وفي الشوط الثاني، كشر ​الفريق البافاري​ عن انيابه وسجل رباعية نظيفة حملت توقيع كل من توماس مولر في الدقيقة 60 وروبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة 73 فيما اتى الثالث عن طريق اللاعب تياغو الكانترا في الدقيقة 76 قبل أن يختتم الرباعية الكرواتي الدولي ​ايفان بيريسيتش​ مطلقاً رصاصة الرحمة على هيرتا برلين لينتهي اللقاء بنتيجة 4 - 0.