الدوري الهولندي: ايندهوفن يكتفي بالتعادل امام فنلو

الأحد 19 يناير 2020

اكتفى نادي بي اس في أيندهوفن بالتعادل الايجابي 1 - 1 أمام مضيفه ​فينلو​ خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة عشر من ​الدوري الهولندي​ لكرة القدم.



فينلو فاجأ ​ايندهوفن​ وتقدم بهدف سجله جوناتان أوبوكو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء الا ان الضيوف عادلوا النتيجة بهدف سجله دينزل دومفريس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع أيندهوفن بهذا التعادل رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع في ترتيب البطولة بينما رفع فينلو رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب.