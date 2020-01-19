الامارات | المنتخب الأولمبي يودع كأس آسيا بخسارة ثقيلة أمام أوزباكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يودع كأس آسيا بخسارة ثقيلة أمام أوزباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع المنتخب الأولمبي نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، بعد تعرضه لخسارة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام منتخب أوزباكستان خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب راجا مانجالا في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن الدور ربع النهائي البطولة وتبدد بذلك حلم المنتخب الأولمبي في الوصول إلى أولمبياد طوكيو وتكرار الإنجاز الذي كان حققه المنتخب الأولمبي في العام 2012 بتأهله ألى دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ذلك الوقت في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر المنتخب الأولمبي في هذه المباراة بأداء غير مقنع ومخيب للآمال وعانى من مشكلات عدة اغلب فترات المباراة تمثلت في حالة الارتباك وغياب التفاهم والانسجام بين اللاعبين والأخطاء الدفاعية القاتلة التي تسببت في الأهداف الخمسة التي استقبلتها شباك حارس المنتخب محمد الشامسي على مدار شوطي المباراة، فيما قدم المنتخب الإوزبكي مباراة قوية واستحق الفوز الكبير والتأهل لملاقاة المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي.

Advertisements

وسادت حالة من الحزن في أوساط لاعبي المنتخب الأولمبي لضياع فرصة التأهل الى أولمبياد طوكيو.

ورغم أنه سجل هدف التقدم في المباراة عن طريق زايد العامري بعد مرور 13 دقيقة فقط على بداية المباراة الا أن المنتخب الأولمبي فقد السيطرة وزمام المبادرة بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها كل من الياجانوف الخومجون "16"واسلومجون كوبيلوف "26" من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لمصلحة المنتخب الأوزبكي فيما سجل اللاعب أوبيك بوزورف الهدف الثال

واحكم المنتخب الأوزبكي السيطرة على الملعب بعدما سجل هدفين على التوالي في الشوط الثاني عن طريق جاسوربيك "84" ونوريلو توختاسينوف.