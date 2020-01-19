شكرا لقرائتكم خبر عن عرس عربي مبهر في حب «الميني فوتبول» بقصر محمد علي التاريخي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في واحدة من عديد من الإنجازات الرياضية التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية أقيم حفل قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد على باشا التاريخي بالمنيل، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، وأحمد دنش، رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول، وأشرف بن صالحه نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وأحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، ووفد من الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي.

وأصبحت مصر قبلة البطولات والمنافسات العربية والإقليمية والعالمية تستضيف مصر النسخة الأولي من البطولة العربية المقرر انطلاقها 28 فبراير حتى 16 مارس، بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري برئاسة أحمد سمير، وشهد حفل القرعة العديد من الفقرات الموسيقية المميزة بمشاركة فرق العزف التي خطفت الأنظار.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة «الصومال- الجزائر- لبنان». فيما ضمت المجموعة الثانية «تونس- جيبوتي- السعودية – العراق».

وحضر الحفل لفيف من نجوم الرياضة المصرية على رأسهم إسلام الشاطر نجم الأهلي الأسبق ومحمد فاروق نجم الأهلي الأسبق، وخالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادي الأهلي وخالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلي، بالإضافة إلى أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، وفكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق.

وشهد المؤتمر الإعلان عن الجهاز الفني للمنتخب المصري للميني فوتبول، حيث تم الإعلان عن تعيين فاروق جعفر مديرا فنيا وعلاء ميهوب مديرا للمنتخب ومحمد صلاح أبوجريشة مدربا عاما وفكري صالح مدربا لحراس المرمى، وجهاد عرفة مدربا، والدكتور محمد صفي الدين للعلاج الطبيعي، والدكتور علاء شاكر للتأهيل وإصابات الملاعب والناقد الرياضى الكبير ياسر عبدالعزيز منسقا عاما للمنتخب.

من جانبه قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: «نحتفل اليوم بمولود جديد ينضم للرياضة المصرية وهو اتحاد الميني فوتبول، واستضافة مصر لأول مرة للبطولة العربية للميني فوتبول»، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على صعيد وضع رؤية واستراتيجية لنشر الرياضة على نطاق واسع، والمنافسة في مختلف البطولات.

ولفت الوزير إلى التنسيق والمتابعة مع اتحاد الميني فوتبول خلال الفترة المقبلة، للعمل على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها داخل مصر بمشاركة نجوم وقامات كبيرة في كرة القدم وفق أسس وقواعد جديدة.

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بينما أوضح أحمد دنش رئيس الاتحاد العربي أن خيار استضافة مصر للبطولة العربية للميني فوتبول من أفضل القرارات التي اتخذها الاتحاد العربي إيماناً بقدرة مصر التنظيمية، وما تتمتع به من منشآت رياضية، ومعالم سياحية وأثرية تجعل النجاح حليفا أي بطولة تقام بمصر.

وعبر دنش عن سعادته لما شاهده من حفاوة واستقبال داخل مصر، مؤكدا أن مصر بلد تاريخي وعريق ومحفل كل البطولات داخل الوطن العربي.

وقال دنش إن البطولة ستشهد تنظيما على أعلى مستوى خاصة أنها ستنظم داخل مصر التي سبق ونظمت كبرى البطولات العربية والإفريقية، ووجه الشكر مصر لاستضافة البطولة الأولى للميني فوتبول، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمساندته للاتحاد العربي والشكر لرئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول لحسن الاستقبال والتنظيم الرائع لحفل قرعة البطولة.

وقال أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: «لأول مرة على أرض مصر تقام البطولة العربية للميني فوتبول في نسخة استثنائية، حيث أصبحت مصر وجهة الاتحادات الرياضية الدولية لإقامة مختلف البطولات على أرض الكنانة».

وأضاف سمير أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر من خلال مراكز الشباب، مع توسيع قاعدة المستفيدين منها، مشيراً إلى أنه يسعى أن تكون مصر عاصمة العالم في الميني فوتبول عام 2020.

يذكر أن لعبة «ميني فوتبول» أو كرة القدم المصغرة تختلف عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات، وذلك في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها، وفى عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا ونائبه التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول.

وأبدى فاروق جعفر المدير الفني لمنتخب المينى فوتبول، سعادته بتولي المهمة الفنية للمنتخب، مؤكدا أن الجهاز سيعمل على عمل بطولة تليق باسم مصر قائلا: «هنشرف مصر»، مشددا على أن طموح المنتخب سيكون لا حدود له.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية عن تميمة البطولة، التي تمثلت في تمثال أبوالهول، ليكون عنوانا ورمزا للبطولة العربية، وقد تم تصميم التميمة بشكل معاصر للزمن الذي نعيش فيه مرتديا الزي الرسمي لمنتخبنا الوطني المصري وعلى الصدر تم نقش خريطة الوطن العربي دلالة على وحدتنا العربية.

من جانبه قال أشرف بن صالحة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول، إن مصر صاحبة أول استضافة بطولة عربية للميني فوتبول، مؤكدا أن مصر قادرة دائمة على تنظيم كبرى البطولات على المستوى العربي والإفريفي والدولي، ومشددا على أن مصر دائما في مقدمة الدول التي تمتلك قدرات هائلة في معظم الألعاب والتنظيمات..وعبر بن صالحة عن سعادته بحفاوة الاستقبال الذي تلقاه من المسئولين داخل مصر وخاصة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول.

قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد علي باشا التاريخي بالمنيل

قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد علي باشا التاريخي بالمنيل

قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد علي باشا التاريخي بالمنيل

قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد علي باشا التاريخي بالمنيل