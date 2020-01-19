شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايي يقود هجوم الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية – محمود متولي- محمد مجدي «أفشة» – حسين الشحات – أحمد الشيخ. خط الهجوم:. جونيور أجايي. ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي – وليد سليمان – محمد هاني – مروان محسن -محمود عبدالمنعم «كهربا» – أليو ديانج – على معلول.

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