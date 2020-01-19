 مشاهدة مباراة روما وجنوي بث مباشر الدوري الإيطالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة روما وجنوي بث مباشر مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الكالتشيو الإيطالي، حيث يسعى روما لانتصار جديد في المسابقة.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي: روما: باو لوبيز - سانتون - مانشيني - سمولينج - سبينازولا - دياوارا - فيرتوت - سينجيز - بيليجريني - كلويفرت - دزيكو Advertisements جنوى: بيرين - بيراتشي - روميرو - جولدانيجا - جيجليوني - ستورارو - شوني - كاساتا - باريكا - باندي - سنابريا و يحتل نادى روما الإيطالي المركز الخامس برصيد خمسة و ثلاثين نقطة بنفس عدد نقاط نادى أتالانتا في المركز الرابع. بينما يحتل نادى جنوى المركز الثامن عشر برصيد أربعة عشر نقطة بفارق خمس نقاط عن سامبدوريا في المركز السادس عشر مشاهدة مباراة روما وجنوي بث مباشر

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