رقم جديد لإبراهيموفيتش مع ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

شارك زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في فوز فريقه على نظيره أودينيزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

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وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن إبراهيموفيتش أصبح أسرع لاعب يصل إلى الفوز رقم 150 في الدوري الإيطالي، منذ بداية عهد احتساب الفوز بـ3 نقاط وبالتحديد منذ موسم (1994/1995).

وأضافت أن زلاتان حقق الفوز الـ150 في مباراته رقم 222 بالكالتشيو، ليتفوق على إستيبان كامبياسو الذي حقق فوزه الـ150 في 230 مباراة، ولورينزو إنسيني ومايكون في 232 مباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 24 نقطة بالمركز الثالث عشر.