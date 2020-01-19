- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم جديد لإبراهيموفيتش مع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
شارك زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في فوز فريقه على نظيره أودينيزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن إبراهيموفيتش أصبح أسرع لاعب يصل إلى الفوز رقم 150 في الدوري الإيطالي، منذ بداية عهد احتساب الفوز بـ3 نقاط وبالتحديد منذ موسم (1994/1995).
وأضافت أن زلاتان حقق الفوز الـ150 في مباراته رقم 222 بالكالتشيو، ليتفوق على إستيبان كامبياسو الذي حقق فوزه الـ150 في 230 مباراة، ولورينزو إنسيني ومايكون في 232 مباراة.
ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 24 نقطة بالمركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم جديد لإبراهيموفيتش مع ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.