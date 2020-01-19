شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الأهلي .. أجاى يقود هجوم الأحمر فى موقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي التشكيل الذى سيدفع به فى لقاء المقاولون العرب فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم بالدورى باستاد السلام فى الجولة الـ14 للدورى الممتاز.



المقاولون ضد الأهلي .. أجاى يقود الهجوم الأحمر

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

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المقاولون ضد الأهلي .. كهربا على مقاعد البدلاء خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-

علي لطفي - وليد سليمان - أليو ديانج - مروان محسن - علي معلول - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد هاني.

فيما تم استبعاد مصطفى شوبير و جيرالدو دا كوستا من قائمة اللقاء.

المقاولون ضد الأهلي

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر فى رحلة التتويج باللقب الـ42 فى تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدى بشكل قوى هذا الموسم بدليل نتائجه واحتلاله المركز الثانى خلف الأهلى المُتصدّر، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الأهلى.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها فى المسابقة المحلية ويُعد الأهلى الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلى أو يخسر أى مباراة، فيما يحتل المقاولون المركز الثانى بـ29 نقطة من إجمالى 13 مباراة خاضها حتى الآن وسجل المقاولون 18 هدفاً وسكنت شباكه 8 أهداف، وفاز المقاولون العرب فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة طامحاً فى الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً، وكذلك الاستعداد القوى للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلى التونسى الأحد المقبل فى دورى أبطال أفريقيا.