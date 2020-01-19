شكرا لقرائتكم طارق يحيى يضم صفقتي الشتاء لقائمة طلائع الجيش استعداد لمواجهة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى اليوم الأحد ، فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى حيث خاض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم أعلن بعدها طارق يحيى المدير الفنى قائمة المباراة التى تنطلق فى الخامسة عصر غداً الاثنين باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وخسر الطلائع من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

وضمت القائمة كل من: "محمد بسام ومحمد شعبان وأحمد سامي وعلي الفيل وخالد سطوحي وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح ومحمد شحاته ومهند لاشين وفرانك ستيفن وكيفن موهيري وأحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا وتالا نداي وكريم ممدوح وأحمد سمير وناصر منسي ومحمد جمال بيبو".

وشهدت القائمة استبعاد عمرو جمال وتواجد محمد جمال بيبو وكيفن موهيري الثنائي المنضم حديثا للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

وقال طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش فى وقت سابق، إن فريقه يعانى من أزمة تكررت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخسارة أمام الإسماعيلى 1-2 فى الجولة 13 من بطولة الدورى.

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وأضاف يحيى، "نحن من خسرنا أنفسنا أمام الإسماعيلى بهدفين (تهريج)، وأخطاء غريبة جدًا بدون داع، الشوط الأول كنا متماسكين للغاية حتى الهدف الأول للإسماعيلى فى الدقيقة 37 وخلقنا فرص، إلا أننا نكون دائمًا رد الفعل، وأمام فريق كبير مثل الإسماعيلى يكون هناك صعوبة كبيرة فى العودة".

وتابع، "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز عندما تكتمل الصفوف الصورة العام للفريق تختلف للأفضل، بينما الإسماعيلى حالفه التوفيق فى الهدفين".

وأكد طارق يحيى أن "اللاعبين أدوا ما عليهم، لا يمكن أن ألومهم على الأداء بل الأخطاء الساذجة التى تكلفنا الأهداف فى آخر 3 مباريات، لقد دخل مرمانا هدفا فى مباراة حرس الحدود من رمية تماس، إنها أهداف غريبة".

وأردف، "أحرجنا الإسماعيلى فى الشوط الأول، والحكم تغاضى عن ركلة جزاء، بينما قتل الهدف الثانى المباراة ولكن نجحنا فى استعادة الروح، وكنا على وشك التعادل فى الدقيقة الأخيرة".

وطلب طارق يحيى من إدارة ناديه فى وقت سابق التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول، كما كشف طارق يحيى فى وقت سابق رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ بحثاً عن استكمال المسابقة بنفس لوائحها.