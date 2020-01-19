شكرا لقرائتكم محمد بركات مندوبا عن مصر فى مراسم قرعة دور المجموعات لمونديال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مراسم قرعة دور المجموعات من التصنيفات الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ والتي تقام الثلاثاء المقبل باحد فنادق القاهرة الكبري.

ويتواجد المنتخب المصري علي رأس إحدي المجموعات الـ10 والتي سيتم الكشف عنها فى قرعة يوم الثلاثاء علي أن يتأهل أول كل مجموعة الي التصفيات النهائية حيث تجري قرعة جديدة لتحديد ٥ مباريات ذهاب وإياب بين المتأهلين الـ10 ليتأهل 5 منتخبات الي المونديال.

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يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري التقدم بطلب لاتحاد الكرة للسفر إلى توجو بطائرة خاصة بعد تغيير الاتحاد الأفريقي مواعيد المباريات الخاصة بالبطولة المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2021 عقب تغيير موعد بطولة كأس الأمم المقرر إقامتها فى الكاميرون لتنطلق فى يناير من العام المقبل 2021 بدلاً من يونيو من نفس العام ، حيث قرر المكتب التنفيذى للكاف استبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري.

ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى تصفيات أمم أفريقيا فى مجموعة تضم كينيا، جزر القمر وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين وبحسب المواعيد الجديدة سوف تنتهي مرحلة التصفيات في شهر سبتمبر بدلا من نوفمبر ، على أن يواجه منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة و الرابعة فى الفترة من 23 إلى 31 مارس "على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولو الجبلاية ، بينما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب السفر بطائرة خاصة خوفاً على اللاعبين من الإجهاد و الإصابات فى ظل ضغط المباريات فى البطولات التى يشارك بها اللاعبين المختارين للمنتخب فى معسكر مارس سواء المحليين أو الأجانب إلى جانب رغبته فى تحقيق نتيجة الفوز لضمان تصدر المجموعة و الإقتراب من التأهل خاصة ان اللوائح تنص على تأهل الأول و الثاني.