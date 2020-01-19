شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: رمضان صبحي يغيب عن مواجهة النجم ويتم تجهيزه للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدى جاهزية إصابات الفريق وموعد عودتهم للتدريبات والملاعب، مؤكداً أن هناك محاولات لإتمام جاهزية رمضان صبحي نجم الفريق، قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف طبيب الفريق: "المزق الذي تعرض له اللاعب، التئم بنسبة 80%، ومن الوارد عدم لحاقة بمواجهة النجم الساحلي، ولكنه سيكون جاهز للمواجهة الأخيرة بدور المجموعات"، وعن سعد سمير قال طبيب الأهلي: "اللاعب خضع لجراحة ناجحة، ولكنه سيعود إلى العاصمة الألمانية برلين، بعد أربع أسابيع للإطمئنان على جراحته وبرنامجه التأهيلي.

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ويواجه الأهلي المقاولون العرب على ستاد السلام في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي.

فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الـ42 في تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدي بشكل قوي هذا الموسم بدليل نتائجه واحتلاله المركز الثاني خلف الاهلي المُتصدّر ، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الاهلي ، ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية ويُعد الأهلي الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلي أو يخسر أي مباراة ، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ29 نقطة من إجمالي 13 مباراة خاضها حتى الأن وسجل المقاولون 18 هدفا وسكنت شباكه 8 أهداف وفاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.