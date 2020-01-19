شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الأهلي .. النحاس يهاجم الأحمر بـ الجزيري ونجيب وسالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي في المباراة التي ستقام على ستاد السلام بعد قليل، على ستاد السلام بعد قليل في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من :-حراسة المرمى : محمود أبو السعود.

خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي.

خط الوسط : محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى.

وفي الهجوم سيف الدين الجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.

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ويجلس على دكة البدلاء إبراهيم صلاح - فادي نجاح - عبد الرحمن فاروق - حسن شاهين -محمد إبراهيم "سوستة" - محمد عصام - لويس أدوارد.

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر فى رحلة التتويج باللقب الـ42 فى تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدى بشكل قوى هذا الموسم بدليل نتائجه واحتلاله المركز الثانى خلف الأهلى المُتصدّر، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الأهلى.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها فى المسابقة المحلية ويُعد الأهلى الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلى أو يخسر أى مباراة، فيما يحتل المقاولون المركز الثانى بـ29 نقطة من إجمالى 13 مباراة خاضها حتى الآن وسجل المقاولون 18 هدفاً وسكنت شباكه 8 أهداف، وفاز المقاولون العرب فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة طامحاً فى الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً، وكذلك الاستعداد القوى للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلى التونسى الأحد المقبل فى دورى أبطال أفريقيا.

وفى المقابل يدخل عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزاً كبيراً فى مباراة الجولة الماضية على حساب نادى مصر بنتيجة 3/1، فى مباراة شهدت تألق لاعبى ذئاب الجبل الذين هيمنوا على وصافة الدورى برصيد 29 نقطة، حيث يطمح المقاولون فى مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط ثمينة من بين أنياب المارد الأحمر.