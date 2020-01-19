شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الأهلي .. عماد متعب: ما فعله عماد النحاس مع الذئاب إنجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب نجم الأهلي و منتخب مصر السابق ، أن ما يفعله عماد النحاس مع المقاولون العرب خلال دوري الموسم الجاري يعد إنجاز يحسب للنحاس الذى أجاد التعامل مع اللاعبين الموجودين بالفريق.

تابع متعب فى تصريحات لقناة ON SPORT عماد النحاس أحد أفضل المدربين فى الموسم الجاري ، يسير بخطوات ثابتة ، يحتل المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر ، يعرف إمكانيات لاعبيه جيداً ويؤدي بهم مباريات جيدة ويستطيع الفوز فى أى وقت.

حرص رينيه فايلر على معاينة أرضيو ملعب استاد السلام قبل إنطلاق مباراته أمام المقاولون العرب التى تجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم بالدورى باستاد السلام فى الجولة الـ14 للدورى الممتاز ، كما قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أيضاً بالسير على أرضية الملعب و تفقد النجيلة.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

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خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-

علي لطفي - وليد سليمان - أليو ديانج - مروان محسن - علي معلول - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد هاني.

فيما تم استبعاد مصطفى شوبير و جيرالدو دا كوستا من قائمة اللقاء.

وتُعد مواجهة اليوم واحدة من أهم محطات المارد الأحمر فى رحلة التتويج باللقب الـ42 فى تاريخه لأن الخصم هذه المرة يؤدى بشكل قوى هذا الموسم بدليل نتائجه واحتلاله المركز الثانى خلف الأهلى المُتصدّر، فالكثيرون يرون مباراة اليوم قمة كروية وأن المقاولون لن يكون صيداً سهلاً أمام الأهلى.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 33 نقطة من 11 مباراة خاضها فى المسابقة المحلية ويُعد الأهلى الأقوى هجومياً بعدما سجل 33 هدفاً ودخل مرماه هدفين فقط ولم يتعادل الاهلى أو يخسر أى مباراة، فيما يحتل المقاولون المركز الثانى بـ29 نقطة من إجمالى 13 مباراة خاضها حتى الآن وسجل المقاولون 18 هدفاً وسكنت شباكه 8 أهداف، وفاز المقاولون العرب فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة طامحاً فى الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة محلياً، وكذلك الاستعداد القوى للاختبار الأهم والأقوى أمام النجم الساحلى التونسى الأحد المقبل فى دورى أبطال أفريقيا.