اخبار الرياضه

ليستر سيتي يتعرض للخسارة السادسة في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ليستر سيتي يتعرض للخسارة السادسة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق بيرنلي تأخره بهدف أمام فريق ليستر سيتي إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر بهدف سجله هارفي بارنيس في الدقيقة 33 وتعادل كريس وود لبيرنلي في الدقيقة 56 وأضاف آشلي ويستوود الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 79.

Advertisements

وأهدر جيمي فاردي ركلة جزاء لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 68.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثالث.

وهذه الخسارة هي السادسة لفريق ليستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما يعد هذا الفوز هو الثامن لبيرنلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في ثلاث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليستر سيتي يتعرض للخسارة السادسة في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا