بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة مواجهات الدوري الإنجليزي

في إطار حرص "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لقمة مباريات الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من "البريميرليج".

وأعلن المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراته أمام مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

أليسون

أرنولد، فان دايك، جوميز، روبتسون

ويجنالدوم، هندرسون، شامبرلين

صلاح، فيرمينو، ماني

على الجانب الآخر، أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد، سولشير، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به موقعه ليفربول.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

بيريرا - دانييل جيمس- لوك شاو

أنتوني مارسيال