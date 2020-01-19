رضا سيكا يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد: «ده ملعبش كورة».. وهداف الأهلي يرد: «واحد نكرة جاي من تحت السلم بيتكلم عليا»

شن لاعب ناديي الزمالك والإسماعيلي والمنتخب الوطني، رضا سيكا، هجوماً حاداً على مهاجم الأهلي السابق، أحمد بلال، بسبب مهاجم الفريق الأبيض الشاب مصطفى محمد.

وقال سيكا، في حواره مع صحيفة "اليوم السابع" اليوم الأحد، إن أحمد بلال لا يملك حق تقييم مصطفى محمد هداف الزمالك.

وأضاف سيكا أنه وبعد رحيل حسام حسن إلى الزمالك، حاول الأهلي جعل خالد بيبو "أسطورة" رغم أنه لاعب مميز، إلا أنه لم يستطع بعد مباراة 6-1 الشهيرة، لذلك قررت القلعة الحمراء التوجه لأحمد بلال ولقبوه بـ "أحمد أجوال".

وتسائل لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق كيف لأحمد بلال الذي لعب موسم كامل ولم يظهر فيه أن يقيّم مصطفى محمد؟، مضيفاً: "اللي خلى بلال يقيم مصطفى محمد وهو ملعبش كورة هو اللى خلى محمد فضل يختار البدرى لتدريب المنتخب وهو ملعبش كورة ويتحكم فى الكرة المصرية".

وفي أحد البرامج التليفزيونية، راهن بلال على أن مصطفى محمد لن يسجل في مرمى بيراميدز، مقابل "200 جنيه أو عزومة عشاء"، ليرد مهاجم المنتخب الأولمبي الشاب بإحرازه هدف في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.

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من جانبه، رد أحمد بلال على تصريحات رضا سيكا التي هاجمه فيها بسبب انتقاده لمصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب.

وقال بلال، في تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم السابع": "مش أى واحد نكرة يتكلم عنى، ولن أرد على أى شخص إلا إذا كان من مستواي، ومش أى واحد جاى من تحت السلم أو ناطت من فوق سطوح وعايز يشتهر يتكلم عن أحمد بلال".

ووجه هداف الأهلي السابق حديثه لسيكا قائلاً: "لو عايز تعرف أحمد بلال اسأل عنه حراس المرمى، وأنا مشفتكش غير فى مباراة الـ 6 / 1 الشهيرة، وبعدها اختفيت.. أنت فين دلوقتى صحيح؟!".

وتعد مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت عام 2002 هي الأشهر بعدما انتهت لانتصار تاريخي للقلعة الحمراء بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل سداسية الأهلي كل من رضا شحاتة وإبراهيم سعيد وخالد بيبو (4 أهداف) في الدقائق 4 و 17 و 29 و63 و 72 و 92، بينما سجل حسام حسن هدف الزمالك الوحيد.