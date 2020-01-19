خروج الأردن والإمارات من كأس آسيا تحت 23 عاما









اسماء السيد - خرج منتخبا الأردن والإمارات من الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم لتحت 23 عاما المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، بخسارتهما الأحد أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان على التوالي.

وفي البطولة التي تستضيفها تايلاند، تلقى المنتخب الأردني خسارة قاتلة أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 1-2، بهدف سجله لي دونغ-كيونغ في الدقيقة 90+5.

وكان المنتخب الأردني قد عادل النتيجة في الدقيقة 75 بهدف يزن النعيمات، بعدما كانت كوريا قد تقدمت عبر تشو غو سونغ (16).

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وستلاقي كوريا الجنوبية في نصف النهائي الأربعاء، المنتخب الأسترالي الذي تأهل السبت بفوزه على سوريا بهدف في الشوط الإضافي الأول، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

الى ذلك، حجز منتخب أوزبكستان حامل اللقب بطاقته الى نصف النهائي لمواجهة المنتخب السعودي، بفوز كاسح على الإمارات بنتيجة 5-1، على رغم تقدم المنتخب العربي بهدف زيد العامري في الدقيقة 13.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، الى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية في تموز/يوليو وآب/أغسطس.