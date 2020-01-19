طبيب الأهلي يوضح لمصراوي حالة رمضان صبحي.. وحظوظ مشاركته أمام الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضن حسن:

صرح خالد محمود رئيس الجهاز الطبي للأهلي بأن جناح الفريق رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد يونايتد الانجليزي تعافى بنسبة 80%، وهناك محاولات لتجهيزه من أجل خوض مباراة الهلال السوداني، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد محمود في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "رمضان تعرض لمزق في العضلة الخلفية، والآن إلتأم بنسبة 80% بعد فترة العلاج الذي خاضها في الأونة الماضية."

وسبق أن أعلن طبيب الأهلي في 18 ديسمبر من العام الماضي، أن إصابة رمضان صبحي تحتاج إلى فترة من العلاج تصل إلى 6 أسابيع قبل العودة للمباريات.

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وتابع محمود تصريحاته: "نحاول تجهيز رمضان صبحي من أجل المشاركة مع الفريق أمام الهلال السوداني"، وهي المباراة التي ستقام في مستهل فبراير القادم، بختام دور المجموعات.

ثم انتقل للحديث عن سعد سمير الذي تعرض للإصابة في وتر آكيلس، موضحًا أن مدافع الأهلي سوف يعود إلى ألمانيا بعد شهر من الآن.

وبخصوص كريم "نيدفيد" لاعب وسط الفريق، أكد الطبيب أن اللاعب يخوض في الوقت الحالي البرنامج التأهيلي وحالته تتحسن بشكل تدريجي.