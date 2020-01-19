مباشر.. المقاولون 0 - 0 الأهلي.. الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري الممتاز.

الأهلي يدخل المباراة وفي رصيده 33 نقطة من 11 مباراة ليتربع بهم على صدارة ترتيب المسابقة، بينما يحل المقاولون ثانيًا برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.

واختار المدرب فايلر تشكيل للأهلي مكون من:

"محمد الشناوي، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود متولي، عمرو السولية، أحمد الشيح، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايى".

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وعلى الجانب الأخر يلعب المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

" محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سيمر ثابت، محمد سالم، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد محمود، فاروقا، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري".

الدقيقة 6 شهدت سقوط الحارس محمود ابو السعيد بعد تدخل اللاعب أحمد الشيخ ضده داخل منطقة جزاء المقاولون، ليدخل الجهاز الطبي على الفور لأرض الملعب، وقام الحارس بعد مرور دقائق واستكمل اللقاء.

وترجم الأهلي سيطرته لهدف في الدقيقة 20 عن طريق حسين الشحات، بعد تمريرة سحرية من اللاعب عمرو السولية، حولها الشحات لشباك ذئاب الجبل.