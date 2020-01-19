مباشر بالفيديو.. مصر والكونغو.. مباراة الصدارة ببطولة إفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة مصر والكونغو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا لليد. ويتصارع المنتخبان المصري والكونغولي على صدارة المجموعة حيث جمع كلا منهما 4 نقاط، بعد الفوز بمباراتي غينيا وكينيا. ويتأهل بطل البطولة إلى أوليمبياد طوكيو، فيما يلعب صاحبي المركز الثاني والثالث في تصفيات تأهيلية.

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