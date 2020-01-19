عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بالدوري الممتاز.
الأهلي يدخل المباراة وفي رصيده 33 نقطة من 11 مباراة ليتربع بهم على صدارة ترتيب المسابقة، بينما يحل المقاولون ثانيًا برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.
المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في الأيام الأخيرة من الموسم الماضي للدوري الممتاز، وانتهت آنذاك بتفوق الأهلي بثلاثة أهداف لواحد.
وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي:
" محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد سالم، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد محمود، فاروقا، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيري".
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