فايلر يُجري تبديلين بتشكيل الأهلي أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون، ضمن الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري.

وأجرى فايلر تبديلين عن مواجهة طنطا الأخيرة، حيث دفع بالثنائي أحمد فتحي، وأيمن أشرف، بدلا من محمد هاني وعلي معلول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعه - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي

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الوسط: عمرو السولية - محمود متولي

وسط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ

الهجوم: جونيور أجايي

وعلى مقاعد البدلاء: علي لطفي، ووليد سليمان، وأليو ديانج، ومروان محسن، وعلي معلول، ومحمود كهربا، ومحمد هاني.

ويحتل الاهلي صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 29 نقطة.