مباشر قمة بريميرليج.. ليفربول 1 - 0 يونايتد.. هدفان ملغيان

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة قمة الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي والتي ستجمع بين ليفربول وغريمه مانشستر يونايتد في لقاء يقام على ملعب "آنفيلد" معقل "الريدز".

مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث كان مانشستر يونايتد متقدمًا في النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد، في المقابل أحرز أدم لالانا هدف التعادل لليفر في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، في المقابل يحتل مانتشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون - ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون - جيجي فينالدوم - جوردان هندرسون - أكسليد تشامبرلين - محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد: ديفيد ديخيا - فان بيساكا - ليندلوف - هاري ماجواير - ويليامز - لوك شاو - فريد - ماتيتش - بيريرا - دانيال جيمس - أنتونتي مارسيال.

تفاصيل المباراة:

ليفربول حاول يهدد مرمى ديفيد دي خيا للمرة الأولى في الدقيقة الثامنة عن طريق رأسية من ساديو ماني لكن تمر بجوار القائم.

الدقيقة 14 من زمن أحداث المباراة افتتح فيرجيل فان دايك أهداف المباراة برأسية رائعة بعد عرضية رائعة من أرنولد لتصبح النتيجة (1-0).

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الدقيقة 25 شهدت هدفًا لصالح ليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينو لكن حكم اللقاء يلغي الهدف بسبب تدخل فان دايك على ديفيد دي خيا.

ليفربول في الدقيقة 26 أهدر فرصة هدف عن طريق فيرمينو بعد عرضية رائعة من صلاح لكن البرازيلي يسدد من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار المرمى.

الدقيقة 35 رفض حكم المباراة احتساب هدف لصالح ليفربول أحرزه فينالدوم بداعي التسلل.

الدقائق الخمسة الأخيرة شهدت خطورة من مانشستر يونايتد الأولى بتسديدة من مارسيال والثانية من بيريرا والتي كانت أخطر فرص المباراة.

ليفربول حاول أن يدرك الهدف الثاني عن طريق ساديو ماني حيث انفرد السنغالي بمرمى يونايتد لكن دي خيا يتألق ويبعد الكرة لركنية لتظل النتيجة (1-0) لصالح "الريدز".

ليفربول في الشوط الثاني ضغط على مانشستر يونايتد حيث أهدر صلاح فرصة هدف مؤكد بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجوار المرمى.

القائم ودي خيا منع ليفربول من الهدف الثاني بعد كرة رائعة من جوردان هندرسون لتظل النتيجة (1-0).

مانشستر يونايتد في الدقيقة 59 أهدر فرصة هدف عن طريق مارسيال الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من بيريرا ليسجل كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى.