تشكيل ليفربول.. صلاح يقود الهجوم في قمة يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الذي سيلعب به مباراة مانشستر يونايتد في قمة الأسبوع الـ23 من بريميرليج. وشهد تشكيل ليفربول ظهور الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، بينما ظهر الثنائي البرازيلي فابينيو والكاميروني ماتيب بين البدلاء للمرة الأولى بعد عودتهما من الإصابة. وجاء تشكيل ليفربول على الشكل التالي: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون. خط الوسط: جيجي فينالدوم - جوردان هندرسون - أكسليد تشامبرلين. خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو. Advertisements في المقابل، أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليفربول في اللقاء الذي سيقام على ملعب "الريدز" "آنفيلد". وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على الشكل التالي: حراسة المرمى: ديفيد ديخيا. خط الدفاع: فان بيساكا - ليندلوف - هاري ماجواير - ويليامز - لوك شاو. خط الوسط: فريد - ماتيتش - بيريرا - دانيال جيمس. خط الهجوم: أنتونتي مارسيال. جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

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