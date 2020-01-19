أزمة أستون فيلا.. 180 دقيقة فاصلة لـ"فريق المصريين" في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

رغم فترة انتقالات صيفية تاريخية، تعاقد خلالها مع 12 لاعبًا مميزًا عقب صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز، ودعمها بصفقتي إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لا يزال أستون فيلا أحد المهددين بقوة بالهبوط لدوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي.

وأصبح أستون فيلا "فريق المصريين" في بريميرليج، بعدما استحوذ رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس وشريكه الأمريكي ويزلي إيدينز على النادي عام 2019، كما تعاقد النادي الإنجليزي مع المصري محمود حسن تريزيجيه جناح فريق قاسم باشا التركي السابق، ليجاور مواطنه أحمد المحمدي الذي يلعب بصفوف الفريق منذ ثلاثة أعوام.

يعاني أستون فيلا الذي تجاوز إنفاقه على الصفقات في الموسم الحالي 140 مليون جنيه إسترليني بشدة خلال الموسم الحالي، حيث مرت ثلاث وعشرون جولة ولا يزال قابعًا في المراكز المؤدية للهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 22 نقطة، وسجل الفريق 29 هدفًا حتى الآن، إلا أن دفاعًا كارثيًا كان السبب الرئيسي في سوء أوضاعه بالمسابقة المحلية، حيث استقبل 44 هدفًا، كثاني أسوأ خط دفاع في الدوري الإنجليزي، بعد المتذيل نورويتش سيتي الذي اهتزت شباكه بـ 45 هدفًا.

ويلعب تريزيجيه أدوارًا مميزة مع الفريق الإنجليزي في بريميرليج، حيث شارك في 20 مباراة، بينها 13 أساسيًا، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، بينما شارك المحمدي في 11 مباراة، لعب 7 منها أساسيًا.

وينتظر أستون فيلا مواجهتين فارقتين في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، ستلعبان دورًا محوريًا في صراع البقاء بالموسم الحالي، ويعني تحقيقه الفوز فيهما قفزة هائلة في محاولة النجاة، بينما سيعني التعثر أن فرص عودة الفريق للقسم الثاني ستكون أكبر كثيرًا فرص استمراره بدوري الأضواء.

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ينتظر أستون فيلا الذي عاد بنتيجة مقبولة بالتعادل بهدف لمثله خارج ملعبه مع برايتون بعد سقوط بنتيجة 6-1 أمام مانشستر سيتي استقبال واتفورد صاحب انتفاضة مثالية في الأسابيع الأخيرة، أبعدته عن المراكز المؤدية للهبوط بعدما كان في قاع الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق نقطة وحيدة أمام أستون فيلا.

الجولة الرابعة والعشرين قد تكون جولة تبادل المراكز بين أستون فيلا وواتفورد، في حالة فوز الأول، وقد يرتقي أستون فيلا أكثر من مركز في حالة تعثر فريقي ويست هام وبيرنلي أو أحدهما.

إثارة صراع الهبوط ستتواصل في الجولة الخامسة والعشرين، عندما يخرج أستون فيلا لمواجهة بورنموث، الذي يحتل المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، متأخرًا عن أستون فيلا بنقطتين فقط.

وتبعد خمس نقاط فقط برايتون صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب بريميرليج عن بورنموث صاحب المركز التاسع عشر، وهو ما ينذر بتطور إثارة صراع النجاة من الهبوط خلال الجولات المقبلة.

سوء حظ كبير واجه أستون فيلا مؤخرًا، حيث فقد خدمات ثلاثة من أبرز نجومه، بعد إصابة جون ماكجين نجم خط وسطه، وابتعاده عن الفريق لثلاثة أشهر، قبل صدمة أكبر بإصابة مهاجمه ويسلي وحارس مرماه توم هيتون، ليغيبا حتى نهاية الموسم.

وحاول النادي الإنجليزي إنقاذ الموقف، باستعارة داني درينكووتر لاعب خط وسط تشياسي، الذي لعب معارًا أيضًا بصفوف بيرنلي في الموسم الحالي، قبل استعارة الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا من صفوف إيه سي ميلان.