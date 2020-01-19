مصر تحتفظ بالمركز الثاني في ختام بطولة إفريقيا لدراجات المضمار

احتفظ منتخب مصر للدراجات بالمركز الثاني في اليوم الأخير من منافسات بطولة إفريقيا لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر خلال الفتره من ١٦الي 19 يناير ، بمشاركة 12 دولة إفريقية وهم مصر , الجزائر,ليبيا , المغرب, سيشل , كينيا , بروندي , بوركينا فاسو, كوتيفوار, سودان , جنوب افريقيا ، نيجيريا .

وحقق منتخب مصر خلال منافسات اليوم ٦ميداليات بواقع ٢دهب ٢برونز ٢فضه لترفع رصيدها الى ٣١ ميدالية.

وكانت مصر حققت امس ٩ ميداليات وخلال اليوم الثاني 7 ميداليات والأول 11 ميدالية.

وجاءت نتائج اليوم الأخير في البطولة كالتالي: في سباق ضد الساعه ناشئات «الجزائر الاول نيجريا الثاني

مصر الثالث، سباق ضد الساعه إناث كبار جنوب افريقيا الاول والثاني نيجريا الثالث، سباق ضد الساعه رجال كبار جنوب افريقيا الاول الجزائرالثاني جنوب افريقيا الثالث، سباق الأمنيوم ناشئات الجزائر الاول مصر الثاني نيجريا الثالث، الامنيوم إناث كبار مصر الاول جنوب افريقيا الثاني والثالث، سباق الامنيوم ناشين جنوب افريقيا الاول والثاني والثالث، سباق الامنيوم رجال كبار جنوب افريقيا المركز الاول والثاني والجزائر الثالث.