الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على نظيره مانشستر يونايتد بهدف، في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب انفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي.
جاء هدف ليفربول عن طريق مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14، بعد أن أرسل هندرسون عرضيةإليه استقبلها برأسية سكنت مرمى مانشستر يونايتد.
الشوط الأول
فرضت كتيبة يورجن كلوب سيطرتها على مجريات احداث الشوط الأول، فمنذ الدقيقة الاولى حاصر لاعبي ليفربول نظرائهم بمانشستر يونايتد في منطقة جزاءهم.
واستطاع لاعبي ليفربول في تسجيل هدفين خلال مجريات الشوطالأول إلا أن تقنية الفيديو ألفت صحتهما، فالأول جاء عن طريق فيرمينو لكن حكم المباراة ألغاه بدافع مخالفة على فان دايك تجاه دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، قبل أن يلغي بعدها بدقائق قليلة هدف أخر سجله فينالدوم لكن بالرجوع لتقينة الفيديو اتضح أن اللاعب كان في وضعية التسلل، ليبقِ حكم المباراة على تقدم ليفربول بهدف حتى نهاية الشوط الأاول.
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