هزيمة ليستر سيتي تقرب ليفربول من حسم لقب الدوري

سقط فريق ليستر سيتى بثنائية مقابل هدف أمام نظيره برينلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

بدأ ليستر سيتي المباراة بإحراز هدف أول في اللقاء بالدقيقة 33 عن طريق لاعبه بارنيس، ثم في الدقيقة 56 ، استطاع كريس وود أن يضيف هدف التعادل، وفي الدقيقة 68 أضاع فاردي لاعب الليستر ركلة جزاء ، ثم في الدقيقة 79 أنهي فريق برينلي المباراة بتسجيله الهدف الثاني لفريقه عن طريق لاعبه اشلى ويتسوود.

وبتلك النتيجه يسهل فريق ليستر سيتي المهمة علي 56 ، استطاع كريس وود أن يضيف هدف التعادل، وفي الدقيقة 68 أضاع فاردي لاعب الليستر ركلة جزاء ، ثم في الدقيقة 79 أنهي فريق برينلي المباراة بتسجيله الهدف الثاني لفريقه عن طريق لاعبه اشلى ويتسوود.وبتلك النتيجه يسهل فريق ليستر سيتي المهمة علي ليفربول متصدر بطولة الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 61 نقطة مع إحتكالية زيادة رصيده بعد نتيجه مباراته الجاريه الآن أمام مانشستر يونايتد، فبذلك يتلقي للريدز 10 فوز ليتوج بالبطولة بعد أن كان يحتاج إلي 11 قبل هزيمة ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

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