تقنية الفيديو تلغي هدفًا لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ألغت تقنية الفيديو هدفًا لصالح ليفربول أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي تقام بينهما، على ملعب انفيلدن ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري

الإنجليزي.

الهدف جاء بعد تدخل من فان دايك مدافع ليفربول على دي خيا حارس مانشستر يونايتد، لتسقط

الكرة من يد الاخير، لتذهب إلى ساديو ماني الذي مررها إلى فيرمينيو الذي بدوره أودعها في مرمى مانشستر يونايتد، قبل ان يرجع حكم المباراة إلى تقينة الفيديو التي اقرت بعدم صحة الهدف.