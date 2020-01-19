مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأحد 19-1-2020 بث مباشر

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 19-1-2020 على ملعب ستاد السلام في لقاء الجولة 14 للدوري. للدوري. لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . موعد مباراة الأهلي وطنطا والقنوات الناقلة . ستنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون في تمام Advertisements الساعة السابعة والنصف. الساعة السابعة والنصف. مساءً بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية ، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي أون سبورت On Sport HD وتايم سبورت Time Sports HD . مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم بث مباشر.



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